Минрегион сократил количество строительных норм в 2 раза – вице-премьер Зубко

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) сократило количество строительных норм в два раза в 2016 году, отменив 13% и сделав добровольными 44%.

Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона со ссылкой на вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

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"В 2016-м мы продолжили дерегуляцию строительной отрасли. Количество строительных норм уменьшено более чем вдвое, из них 13% отменено, 44% - пересмотрены как добровольные", - цитирует Зубко пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено изменить 22 строительные нормы (ГСН) для соответствия современным стандартам до конца 2017 года.