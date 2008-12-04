Жилье на вторичном рынке Севастополя подешевело
За ноябрь на 6%
Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Севастополя за ноябрь т.г. снизилась на 6%, или 105 долл., – до 1592 долл. за 1 кв. м.
Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "Канзас" (Киев).
Как указывается в сообщении, средняя стоимость жилья в городе за минувшую неделю (с 24 ноября по 1 декабря) снизилась на 1 долл.
В компании отметили, что квартиры дешевеют, но покупательский спрос отсутствует из-за нехватки «живых» денег.
Учитывая отрицательную динамику поведения цен, эксперты компании «Канзас» прогнозируют дальнейшее снижение стоимости квартир до конца декабря.
По итогам прошлой недели индекс ценового ожидания вторичной недвижимости Севастополя повысился и составляет минус 0,1%.
Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Главным информационным партнером компании по Севастополю является агентство недвижимости "Мультидом".