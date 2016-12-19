Кабмин предлагает увеличить финансирование Госархстройинспекции на 55%

Кабинет министров Украины предлагает увеличить финансирование Государственной архитектурно-строительной инспекции (Госархстройинспекции) в 2017 году на 55,1% по сравнению с 2016 годом – до 133,712 млн грн.

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Такая сумма заложена в разработанном правительством законопроекте №5000 «О Государственном бюджете на 2017 год», опубликованном на сайте Верховной Рады.

Справка УНИАН. Государственная архитектурно-строительная инспекция была создана по указу президента Украины в 2011 году. Осуществляет государственный контроль за соблюдением строительных норм и стандартов строительства и эксплуатации жилых домов, выполнением лицензионных условий субъектами хозяйствования, осуществляющими работы по созданию объектов архитектуры, контролирует выполнение предписаний об устранении нарушений норм в сферах градостроительной документации и строительных норм, а также стандартов и правил в сфере жилищно-коммунального хозяйства