Рада изменила госбюджет-2016: выделила дополнительно 4,4 миллиарда на льготы и субсидии

Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на 2016 год и увеличила объем государственных субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и жилых субсидий на 4,4 млрд грн.

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За соответствующий проект закона «О внесении изменений в государственный бюджет на 2016 год» (№5502), подготовленный группой народных депутатов, проголосовали 277 народных депутатов при необходимых 226.

«Анализ фактического потребления жилищно-коммунальных услуг свидетельствует о значительном росте объема расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как следствие, предусмотренного в государственном бюджете объема указанной субвенции недостаточно для возмещения расходов поставщикам услуг, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Предлагается увеличить доходную часть общего фонда государственного бюджета на 4,360 млрд грн за счет ожидаемого перевыполнения в части чистой прибыли или дохода хозяйственных организаций, государственных унитарных предприятий и их объединений на 2,050 млрд грн и по сборам на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций на 2,310 млрд грн».

В ходе обсуждения законопроекта парламентарии отмечали, что подобные документы должно подавать правительство, однако поскольку из Кабинета министров таких инициатив не поступало, парламентарии воспользовались своим правом законодательной инициативы и приняли соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в целом закладывал в бюджет на 2016 год объем субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий в размере 40,2 млрд грн.