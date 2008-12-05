Эксперты прогнозируют снижение стоимости жилья на 40% в 2009 году

В 2009 году ожидается снижение стоимости жилья на 40%.

Об этом сообщается в аналитическом отчете «Эрсте Банка», переданном УНИАН.

Как указывается в документе, сектор недвижимости сегодня находится в сложной ситуации, которая продолжится в 2009 году.

По словам руководителя группы аналитиков ОАО «Эрсте Банк» Виктора СТЕФАНИШИНА, из-за отсутствия спроса и увеличения объемов реализации залогового имущества цены на жилую недвижимость в 2009 году упадут еще на 40%.

Кроме того, ожидается, что более 50% строительных проектов будут заморожены, причем в большей степени это коснется инфраструктурных проектов.

В отчете отмечается высокая вероятность дефолта девелоперов. При этом ожидаются сделки по приобретению проектов недвижимости. Некоторое улучшение ситуации начнется ближе к концу 2009 года – прогнозируют аналитики банка.