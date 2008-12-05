Продажи жилья в Москве и области упали в 10 раз

Продажи жилья на первичном рынке московского региона упали с августа 2008 года в десять раз, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

"...Если еще летом застройщики продавали до 40-50 квартир в месяц, то в ноябре - в среднем не более пяти”, - подчеркивает издание.

Так, по данным компании "Инком-Недвижимость", основанным на анализе данных по сделкам крупнейших московских застройщиков, в ноябре в среднем столичным компаниям по своим объектам удалось реализовать около пяти квартир, тогда как в сентябре этот показатель находился на уровне 20-30 квартир, а до лета этого года - на уровне 90-100 квартир в месяц.

"В 2005 году, в период небывалого роста цен, нам удавалось реализовывать около 250 квартир в месяц", - приводятся в материале слова коммерческого директора Capital Group Алексея Белоусова.

По оценкам экспертов, падение цен на рынке недвижимости России составит более 40%. К настоящему времени в Подмосковье оптовые цены на коттеджи упали на 60-65%, на 30% подешевело жилье эконом-класса. В Москве реальные оптовые сделки по покупке недвижимости элитного и бизнес-классов происходят с коррекцией в 25-50%. Розничные цены жилья эконом-класса, по словам экспертов, упали уже на 15%.