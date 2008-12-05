Жилье в Киеве дешевеет

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на первичном рынке Киева в ноябре т.г. снизилась на 24,79% (638 долл.) - до 1 934 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 501 долл./кв. м, самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 420 долл./кв. м.

По данным компании "SV Development", за минувший месяц снижение средней стоимости продажи 1 кв. м жилья наблюдалось в Печерском районе – на 971 долл., до 3420 долл., Шевченковском – на 847 долл., до 2329 долл., Голосеевском – на 707 долл., до 1995 долл., Соломенском – на 731 долл., до 1994 долл., Дарницком – на 583 долл., до 1769 долл., Деснянском – на 460 долл., до 1501 долл., Подольском – на 689 долл., до 1800 долл., Днепровском – на 578 долл., до 1803 долл., Оболонском – на 699 долл., до 2841 долл. и Святошинском районе – на 602 долл., до 1878 долл.

На вторичном рынке Киева в ноябре т.г. средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир снизилась на 7,65% (275 долл.) – до 3 321 долл. за 1 кв. м.

В ноябре самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 2 557 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 5 132 долл./кв. м.

По данным компании "SV Development", за данный период снижение средней стоимости продажи 1 кв. м жилья наблюдалось в Шевченковском районе – на 325 долл., до 4211 долл., Оболонском – на 272 долл., до 3307 долл., Днепровском – на 232 долл., до 2799 долл., Голосеевском – на 248 долл., до 3563 долл., Соломенском – на 240 долл., до 3011 долл., Печерском – на 395 долл., до 5132 долл., Святошинском – на 259 долл., до 2800 долл., Подольском – на 252 долл., до 3216 долл., Дарницком – на 272 долл., до 2544 долл. и Деснянском районе – на 194 долл., до 2557 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева в октябре т.г. снизилась на 0,71% (26 долл.) - до 3 596 долл. за 1 кв.м.