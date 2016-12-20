Субсидии на оплату комуслуг с начала года выросли почти в 3 раза

Жителям Украины в январе-ноябре 2016 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 4,45 миллиарда гривень, что почти в 3 раза превышает аналогичный показатель 2015 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены на сумму 2,67 миллиарда гривень, в сельской – 1,78 миллиарда гривень.

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По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-ноябре были назначены 6,75 миллиона семей (101% обратившихся за субсидией, учитывая тех, кто обратился в 2015 году, но получил только в 2016 году). В городской местности субсидии назначены 4,6 миллиона семей, в сельской – 2,1 миллиона семей. По сравнению с январем-ноябрем 2015 года количество семей, которым назначены субсидии, выросло на 46,9%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем прошлого года увеличился на 43,2% – до 1104,5 гривни.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2015 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,4 миллиарда гривень, что на 2 миллиарда гривень, или в 6 раз, больше, чем в 2014 году.