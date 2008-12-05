Рентабельность строительства жилья снизится до 25% - эксперт

Рентабельность строительства жилья во время кризиса снизится до 25-35%.

Такое мнение УНИАН высказал управляющий директор компании «Претер Девелопмент» Андрей ВОЛКОВ.

По его словам, в связи с кризисом помимо покупателей, которым нужно жилье как жизненная необходимость, появилась новая категория покупателей – люди, которые сняли деньги с депозитов, продали акции и хотят вложить деньги в недвижимость для того, чтобы сохранить деньги.

Финансовый кризис и, соответственно, снижение потребительской способности диктует новые условия, к которым придется адаптироваться. «Если раньше условия диктовали застройщики, то теперь на первом месте - потребители. Спрос значительно упал и нужно предлагать наиболее привлекательные условия для клиентов, чтобы быть востребованным на рынке. Помимо всевозможных скидок, клиентам будут дарить подарки, предлагать квартиры уже с готовой отделкой. Рентабельность проектов будет составлять 25-35%», - сказал эксперт.

А.ВОЛКОВ добавил, что все происходящее должно сформировать действительно цивилизованные отношения на рынке, которые будут соответствовать потребительской возможности. Учитывая, что потенциальный спрос высокий, рынок недвижимости остается перспективным направлением, считает он.

По прогнозам эксперта, уже к середине 2010 года рынок снова войдет в активную стадию развития.