В Минсоцполитики подсчитали, сколько украинских семей получают субсидии
По состоянию на 21 декабря жилищные субсидии получают почти 6,7 млн семей, подали заявления на их получение 7,1 млн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева журналистам перед заседанием правительства.
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"Сегодня 7,1 млн семей обратились за получением субсидий, назначено 6,7 млн", - сказал он.
Министр отметил, что тем, кто обратился за субсидиями, они будут назначены в ближайшее время и начислены с момента обращения.
Как сообщал УНИАН, 20 декабря Верховная Рада приняла закон об увеличении на 2,45 млрд грн субвенций местным бюджетам для финансирования субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет уменьшения на аналогичную сумму бюджетной программы финансирования пенсий, надбавок к пенсиям и дефицита Пенсионного фонда.
Согласно пояснительной записке к закону, необходимость увеличения субвенции обусловлена значительным ростом обязательств правительства относительно субсидий на услуги ЖКХ, помощи малообеспеченным семьям, семьям с детьми и инвалидам.
В бюджете на 2016 год предусмотрено 40 млрд грн на финансирование субсидий на оплату ЖКУ.