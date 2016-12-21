В Минсоцполитики подсчитали, сколько украинских семей получают субсидии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева журналистам перед заседанием правительства.

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"Сегодня 7,1 млн семей обратились за получением субсидий, назначено 6,7 млн", - сказал он.

Министр отметил, что тем, кто обратился за субсидиями, они будут назначены в ближайшее время и начислены с момента обращения.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Верховная Рада приняла закон об увеличении на 2,45 млрд грн субвенций местным бюджетам для финансирования субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет уменьшения на аналогичную сумму бюджетной программы финансирования пенсий, надбавок к пенсиям и дефицита Пенсионного фонда.

Согласно пояснительной записке к закону, необходимость увеличения субвенции обусловлена значительным ростом обязательств правительства относительно субсидий на услуги ЖКХ, помощи малообеспеченным семьям, семьям с детьми и инвалидам.

В бюджете на 2016 год предусмотрено 40 млрд грн на финансирование субсидий на оплату ЖКУ.