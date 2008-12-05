Генеральный директор винницкого строительного концерна "Подолье" Тимофей ГИРЕНКО заявляет, что сегодня строители работают с рентабельностью 3%, и призывает руководство Украины стабилизировать выдачу ипотечных кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба концерна со ссылкой на слова Т.ГИРЕНКО.

По мнению гендиректора, необходимо уже сейчас консолидировать усилия всех ветвей власти, строителей и финансовых учреждений.

"Мы не просим помощи, мы просим стабилизировать выдачу ипотечных кредитов, упорядочить процентные ставки по кредитам. Ведь с ныне существующими в пределах 25-30% мы далеко не продвинемся. Например, в западных странах эти цифры – 3-4% годовых. По таким драконовским ставкам не могут в банках обслуживаться ни физические лица, ни строители как юридические лица", - сказал Т.ГИРЕНКО.

Он также констатировал тот факт, что выход из ситуации ищут на высшем уровне, но дальше разговоров пока дело не идет.

"На местном уровне с целью стабилизации ситуации возможно упорядочить выдачу технических условий, провести в местных средствах массовой информации разъяснительную компанию на предмет того, что жилье на первичном рынке дешеветь не будет, поскольку уже сегодня строительные организации работают с рентабельностью в 3%", - считает Т.ГИРЕНКО.

Он отметил, что в то время как дешевеет металл, дорожают импортные строительные материалы. "А еще будет дорожать газ – основа производства практически всех стройматериалов. Ситуация чрезвычайно тревожная", - сказал Т.ГИРЕНКО. Он добавил, что начавшись с финансового сектора экономики, кризис волной прокатился по экономическому сектору и ударил бумерангом в строительную отрасль.

Как сообщал УНИАН, строителями Винницы за 10 месяцев выполнено работ на сумму 787,6 млн. грн., что на 26,5% меньше, чем в январе-октябре предыдущего года.

Справка УНИАН. Концерн "Подолье" (Винница) создан в марте 2004. В состав концерна входят 17 организаций, среди которых 4 завода железобетонных конструкций, ЖЭК, автотранспортное предприятие и предприятия стройиндустрии.

В 2007 году концерн сократил объемы строительно-монтажных работ на 8,93%, или 14,527 млн. грн., по сравнению с 2006 годом – до 148,074 млн. грн.