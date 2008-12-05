Полтава планирует к Евро-2012 построить еще пять гостиниц

Для приема туристов в рамках Евро-2012 Полтава готова задействовать 11 четыре- и пятизвездночных гостиниц.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы горсовета Полтавы Виктор КИКОТЬ.

По его словам, шесть уже действуют, пять - строятся. По словам заместителя городского председателя Тамары ПЛУЖНИК, гостиницу „Алея Гранд”, на 21 номер, сдадут в первом квартале 2009 года. «Со строительством гостиниц есть определенные трудности – чувствуется влияние кризисных явлений. Городская власть постоянно занимается мониторингом ситуации», -сказала Т.ПЛУЖНИК.

По ее словам, почти все гостиницы размещаются в центре Полтавы, в них предусмотрены конференц-залы, сауны, парикмахерские, рестораны, интернет. Вместе с гостиничной совершенствуется туристическая инфраструктура.

«О том, что гостиничный бизнес имеет большое будущее, убеждают цифры. Уже в настоящее время существующие 454 номера заполнены на 99%. Существенно прибавит людей юбилейный следующий год, когда будем отмечать 300-летие Полтавской битвы и 200-летие Гоголя», - считает В.КИКОТЬ.