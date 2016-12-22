В Украине выросли объемы строительства

Строительные предприятия Украины в январе-ноябре 2016 года увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,1% – до 59,3 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 16,1% – до 30,4 млрд грн. Работы по строительству жилых зданий увеличились на 13%, до 15,2 млрд грн, по строительству нежилых зданий – на 19,6%, до 15,2 млрд грн. Объемы работ по строительству инженерных сооружений выросли на 11,9% – до 28,9 млрд грн.

Работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-ноябре составили 81,7% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 9,9% и 8,4% соответственно.

Также сообщается, что строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 24,8% – до 14,1 млрд грн, выполнив 23,8% от общего объема работ в стране.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в 2015 году сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% – до 55,9 млрд грн.

В 2014 году украинские строительные предприятия снизили объемы работ по сравнению с 2013 годом на 21,7% – до 50,2 млрд грн.