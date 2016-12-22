В Украине может появиться институт арендного жилья

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) планирует в 2017 году разработать законопроект для введения института арендного жилья.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на пресс-встрече.

«Мы запланировали на 2017 год создать законопроект и считаем, что в будущем, когда у государства появятся деньги, например, на 2018 год заложить в бюджет деньги на строительство арендного жилья. Также строительство такого жилья могут финансировать пенсионные фонды, потому что из-за рисков они лучше будут инвестировать в государственные объекты, а не в коммерческие», - сказал он.

Парцхаладзе отметил, что государственный фонд арендного жилья позволит обеспечить жилищные потребности госслужащих без передачи служебного жилья в собственность.

«На сегодня мы имеем дело с тем, что чиновник, заходя на новую должность, сразу получает в собственность служебное жилье, независимо от того, сколько и с каким результатом он проработает на государство. Наше предложение - предоставлять специалистам государственное жилье в аренду. Если человек проработает на должности, скажем, 5 или 10 лет, тогда он сможет переоформить его в собственность», - сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Минрегион заявлял о разработке проекта закона для развития рынка арендной жилой недвижимости, предусматривающего особые условия для инвесторов арендного жилья, и планировал внести его в Верховную Раду в следующем году.

В ноябре 2016 года новым заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ назначен Лев Парцхаладзе, приоритетными задачами которого определены дерегуляция и устранение коррупции в строительной сфере, упорядочение системы государственных строительных норм согласно международным практикам, а также привлечение инвестиций.