Субсидии не будут пересматривать до конца отопительного сезона, несмотря на повышение "минималки"

Субсидии, назначенные гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, не будут пересматриваться до конца текущего отопительного сезона - 30 апреля, несмотря на повышение минимальной заработной платы до 3200 грн с 1 января 2017 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

«До окончания отопительного сезона, до 30 апреля, субсидии не будут пересматриваться. Человек даже с большей заработной платой будет оплачивать по тому размеру, какой ему назначен», - передает слова Ревы пресс-служба Министерства.

Также министр отметил, что украинские семьи после повышения минимальной зарплаты не станут добавленную часть зарплаты отдавать на коммунальные платежи, поскольку субсидии будут рассчитываться по специальной формуле.

«Если семье добавят условно 500-600 грн, то семья доплатит за жилищно-коммунальные услуги из этой сумы некий процент, где-то 100-120 грн, до 150 грн. Так, чтобы все 600 грн, которые добавятся, семья отдала за жилищно-коммунальные услуги – такого не будет», - добавил Рева.

Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, жилищные субсидии по состоянию на 21 декабря получают почти 6,7 млн семей, подали заявления на их получение 7,1 млн семей.

Верховная Рада Украины 6 декабря текущего года приняла разработанный Кабмином законопроект о повышении с 1 января 2017 года минимальной заработной платы вдвое – до 3,2 тыс. грн.