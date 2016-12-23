В Одесской области будут стимулировать повышение энергоэффективности жилья

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня на заседании сессии.

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Отмечается, что общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации программы составляет 10 млн грн.

Цель программы - формирование механизма привлечения ОСМД, ЖСК кредитных средств на финансирование мероприятий по энергосбережению, реконструкции и модернизации жилых домов и других жилых помещений; образование и дальнейшее развитие специализированных новых источников финансирования и обеспечения инвестиций в энергоэффективное обновление жилого фонда области.

Предполагается, что программа повысит мотивацию к созданию новых ОСМД; создаст благоприятные условия для развития общественных отношений и доверия между властью и населением; уменьшит объем энергопотребления многоквартирными домами до 5%.

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Кредиты будут выдаваться на оборудование и материалы для обустройства индивидуальных тепловых пунктов; регуляторы теплового потока по погодным условиям и соответствующее дополнительное оборудование и материалы к ним; узлы учета воды (горячей, холодной) и тепловой энергии; материалы для проведения работ по теплоизоляции наружных стен, подвальных помещений, чердаков, кровель и фундаментов и пр.

Согласно решению, в рамках реализации данной программы бюджет Одесской области будет возмещать заемщикам (ОСМД, ЖСК) после подписания договора о сотрудничестве с АО «Сбербанк», ПАО АБ «Укргазбанк», АО «Укрэксимбанк», 10% годовых в национальной валюте (но не более 15 тыс. грн) по кредитам, полученным на установку приборов учета и регулирования поставок и потребления тепловой энергии, 20% годовых (но не более 100 тыс. грн) по кредитам, полученным на приобретение энергосберегающих материалов и оборудования.