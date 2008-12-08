Земля под Киевом продолжает дешеветь

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 1 по 7 декабря т.г. снизилась на 4,8%, или на 295 долл., – до 5859 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 4,24% (403 долл.) – до 9112 долл./сотка, Обуховском – на 4,28% (321 долл.) – до 7185 долл./сотка, Бориспольском – на 6,16% (388 долл.) – до 5913 долл./сотка, Броварском – на 4,8% (251 долл.) – до 4983 долл./сотка, Васильковском – на 6,54% (301 долл.) – до 4300 долл./сотка, Вышгородском – на 4,63% (246 долл.) – до 5067 долл./сотка, Кагарлыкском – на 1,07% (23 долл.) – до 2118 долл./сотка, Макаровском – на 1,24% (33 долл.) – до 2625 долл./сотка и Бородянском районе – на 0,93% (29 долл.) – до 3104 долл./сотка.

При этом стоимость земельных участков выросла в Фастовском – на 2,11 (37 долл.) – до 1789 долл./сотка и Барышевском районе – на 2,69% (45 долл.) – до 1719 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 22%, Бориспольском – 12%, Васильковском – 11%, Киево-Святошинском – 15%, Броварском – 13%, Обуховском – 7%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 8%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 3%, Фастовском – 2%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в ноябре т.г. снизилась на 8,86%, или на 598 долл., – до 6154 долл. за сотку.

В 2007 году стоимость земельных участков в пригороде Киева под коттеджное строительство выросла на 67% (2364 долл.) – до 5864 долл. за сотку.