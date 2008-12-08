CB Richard Ellis усиливает направление ”рынки капитала”

С декабря 2008 года в компании CB Richard Ellis, которая работает на международном рынке коммерческой недвижимости, выделено новое бизнес-направление – рынки капитала (сapital markets).

Об этом в УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, возглавил новое направление Сергей МАРКОСЯН, ранее занимавший в компании должность директора департамента стратегического консалтинга и оценки.

По мнению управляющего партнера CB Richard Ellis Сергея СЕРГИЕНКО, ожидается, что рынок инвестиционных услуг активизируется, и уже в 2009 году можно будет ожидать увеличения количества сделок с объектами коммерческой недвижимости: на продажу будет выставлено много активов, и у потенциальных покупателей появится существенный выбор.

«С падением рыночной стоимости инвестиционных объектов могут появиться новые потенциальные покупатели – те немногие компании, которые располагают свободными средствами и готовы инвестировать в качественные проекты», – добавил он.

Справка УНИАН. Компания CB Richard Ellis работает на международном рынке коммерческой недвижимости. Компания насчитывает свыше 400 офисов в более 50 странах мира, штат сотрудников составляет свыше 29 тыс. человек. Штаб-квартира компании находится в Лос-Анджелесе (США).

Украинский офис СB Richard Ellis был открыт в январе 2008 года. Компания предоставляет полный спектр услуг в области коммерческой недвижимости, в частности, агентские услуги, стратегический консалтинг и оценка, инвестиционные услуги, маркетинг и управление недвижимостью.