Минрегион намерен усовершенствовать законодательство для 55 рынков строительной отрасли

Об этом сообщил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе на брифинге.

«В Украине существует 55 рынков строительной отрасли, которые регулируются устаревшими нормативно-правовыми актами. Поэтому Минрегион совместно с BRDO начали разрабатывать новое регулирование этих рынков и надеемся усовершенствовать нормативную базу в 2017 году», – сказал он.

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В то же время руководитель строительного сектора Офиса эффективного регулирования Алена Шуляк отметила, что работу строительной отрасли регулируют 986 документов, а Минрегион будет работать над изменением 150 нормативно-правовых актов.

«Инвентаризация выявила 150 регуляторных актов для строительной отрасли, которые непосредственно относятся к компетенции Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ», – сказала Шуляк.

Как сообщал УНИАН, Минрегион намерен изменить 28 строительных норм (ГСН) для приведения их в соответствие с современными стандартами в течение двух лет – до конца 2018 года, расширив перечень строительных норм, приоритетных к пересмотру.

В ноябре 2016 года новым заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ назначен Лев Парцхаладзе. Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко определил приоритетные задачи, которыми займется Парцхаладзе на новом посту, а именно – дерегуляция и устранение коррупции в строительной сфере, упорядочение системы государственных строительных норм согласно с международными практиками, а также привлечение инвестиций.