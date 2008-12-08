Строительство на ряде объектов ”Планеты-Буд” остановлено

Государственный комитет по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору остановил выполнение строительно-монтажных работ на ряде объектов ЗАО «Планета-Буд».

Об этом говорится на официальном сайте Госгорпромнадзора.

По результатам комплексного обследования состояния промышленной безопасности и охраны труда, проведенного территориальным управлением Госгорпромнадзора по Киевской области и Киеву, обнаружено 128 нарушений, 12 должностных лиц компании, включая председателя правления, привлечены к административной ответственности.

В связи с обнаруженными нарушениями прекращено выполнение строительно-монтажных работ на строительстве сервисного предприятия обслуживания воздушного движения в Борисполе, строительство павильона для ремонта автомобилей по ул. Луначарского, строительство архива по ул. Соломенская, 24, жилого дома с паркингом и встроенно-пристроенными помещениями по бульв. Шевченко, 27, а также остановлена эксплуатация технологического транспорта (1 катка), крана, рабочей мачтовой площадки SC 13000 и выполнение 9 других видов работ.

При этом Совет территориального управления Госгорпромнадзора по Киевской области и Киеву рекомендовал руководству компании провести психофизиологическую экспертизу работников, выполняющих работы повышенной опасности, и проверить наличие документов об их профессиональной подготовке, организовать профподготовку необученных работников, провести обследование и паспортизацию зданий и сооружений, создать службу надзора за безопасной и надежной их эксплуатацией.

Также рекомендовано принять коллективный договор на 2009-2010 годы, который должен быть зарегистрирован в районной госадминистрации.

В случае невыполнения принятых решений Госгорпромнадзор намерен направить в прокуратуру представление о привлечении к ответственности руководителя компании.

Справка УНИАН. ЗАО "Планета-Буд" работает на строительном рынке Украины с 1990 года. Среди проектов, реализованных ЗАО «Планета-Буд», свыше 200 административно-офисных и промышленных объектов, малоэтажных и высотных домов, гостиничных комплексов, церквей, санаториев, больниц, поликлиник, банков и частных резиденций.