Правительство может поддержать инвесторов

Кабинет министров Украины вместе с Национальным банком Украины изучают возможности поддержки инвесторов строительства гостиниц к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК на расширенном заседании национальных координаторов Украины и Польши по вопросам подготовки двух стран к Евро-2012.

«Правительство определилось в условиях кризиса и ограниченного доступа к кредитным ресурсам на 2009 год предусмотреть мероприятия поддержки инвесторов (строительства гостиниц к Евро-2012 – УНИАН) для своевременного завершения этих объектов», - сказал И.ВАСЮНИК.

Он добавил, что постоянно подчеркивает необходимость поддержки таких «нескольких сотен инвесторов».

Кроме этого, И.ВАСЮНИК отметил, что правительство своевременно финансирует реконструкцию НСК «Олимпийский» и строительство взлетно-посадочных полос в шести аэропортах городов, которые будут принимать Евро-2012. Он заметил, что бюджетное финансирование в следующем году, как и в этом, будет осуществляться в полном объеме и без задержек.

Со своей стороны, министр спорта и туризма Польши Мирослав ДЖЕВЕЦКИ подтвердил, что экономический кризис не повлиял на подготовку его страны к Евро-2012. В то же время он добавил, что сейчас польское правительство изучает возможность применения опережающих мер, чтобы в 2009 году обеспечить финансирование подготовки к Евро-2012.