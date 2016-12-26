Каждая четвертая стройка в Украине ведется с нарушениями

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (Госархстройинспекция) с начала года провела 22 тысячи проверок соблюдения застройщиками градостроительного законодательства, по результатам которых выявила нарушения на 5,5 тысячи объектов и взыскала штрафов на сумму 273,3 миллиона гривень.

Об этом заявил в ходе брифинга глава ведомства Алексей Кудрявцев.

"С начала 2016 года мы осуществили 22 тысячи проверок и выявили нарушения на 5,5 тысячи объектов. То есть инспекция показала, что каждое четвертое строительство ведется с нарушениями, тогда как в 2015 году с нарушениями велось каждое третье. Соответственно, незаконного строительства по сравнению с 2015 годом стало меньше. По результатам проверок Госархстройинспекция взыскала штрафов на сумму 273,3 миллиона гривень", - сказал Кудрявцев.

По его словам, наибольшее количество нарушений зафиксировано в Одесской, Киевской и Винницкой областях.

Также Кудрявцев сообщил, что за 2016 год ведомство выдало 4,73 тысячи лицензий на строительство объектов IV и V категорий сложности, то есть крупных жилых комплексов и техногенно опасных объектов, тогда как в 2015 году было выдано 4,1 тысячи таких документов.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году Госархстройинспекция провела более 17 тысяч проверок, по результатам которых выявила нарушения на 5,5 тысячи объектов.

Справка УНИАН. Государственная архитектурно-строительная инспекция была создана по указу президента Украины в 2011 году. Осуществляет государственный контроль за соблюдением строительных норм и стандартов строительства и эксплуатации жилых домов, выполнением лицензионных условий субъектами хозяйствования, осуществляющими работы по созданию объектов архитектуры, контролирует выполнение предписаний об устранении нарушений норм в сферах градостроительной документации и строительных норм, а также стандартов и правил в сфере жилищно-коммунального хозяйства.