Госархстройинспекция увеличила выдачу разрешений на начало строительства на 12%

Государственная архитектурно-строительная инспекция в 2016 году выдала 111 тысяч лицензий на начало строительства, что на 12% больше показателя прошлого года, сообщил на брифинге глава ведомства Алексей Кудрявцев.

"В 2016 году было выдано 111 тысяч разрешительных документов, это на 12% больше, чем в прошлом году, когда было выдано 99 тысяч", - сказал он.

Кудрявцев отметил, что самыми активными по строительству являются Киевская, Днепропетровская и Львовская области, а в результате децентрализации системы госархстройконтроля местные власти обеспечивают обработку 22% разрешительных документов в строительстве.

"По состоянию на сегодня функции архитектурно-строительного контроля получили 52 населенных пункта, из них 16 - областные центры. Наиболее активными являются Киевская и Днепропетровская области. Учитывая то, что города, которые получили полномочия госархстройконтроля, осуществляют разрешительные самостоятельно, можно говорить, что сегодня местными властями обеспечивается обработка фактически 22% объема разрешительных документов в строительстве. В 2017 году этот показатель увеличится, ведь мы планируем завершить передачу полномочий всем областным центрам", - сказал он.

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Глава ведомства также сообщил, что Госархстройинспекция в 2016 году проверила местные департаменты архитектуры и выявила почти 70% нарушений при выдаче градостроительных условий и ограничений.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года Верховная Рада приняла предложенный правительством закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении условий ведения бизнеса (дерегуляция), согласно которому предусматривается децентрализация функций государства, в частности: возможность создания органов Госархстройконтроля в составе органов местного самоуправления и райгосадминистраций; передача на местный уровень полномочий по выдаче разрешительных документов, осуществление Госархстройконтроля и прием в эксплуатацию объектов.

Государственная архитектурно-строительная инспекция была создана по указу президента Украины в 2011 году. Осуществляет государственный контроль за соблюдением строительных норм и стандартов строительства и эксплуатации жилых домов, выполнением лицензионных условий субъектами хозяйствования, осуществляющими работы по созданию объектов архитектуры, контролирует выполнение предписаний об устранении нарушений норм в сферах градостроительной документации и строительных норм, а также стандартов и правил в сфере жилищно-коммунального хозяйства.