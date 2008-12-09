Обама готов потратить миллиарды на инфраструктуру

Избранный президент США Барак Обама обнародовал в минувшие выходные часть плана по оздоровлению американской экономики, сообщает РБК.

В еженедельном радиообращении Б.Обама заявил, что будущая администрация осуществит самый масштабный за последние 50 лет проект развития инфраструктуры.

В частности, планируется радикально сократить энергозатраты правительственных учреждений, качественно расширить доступ к высокоскоростному Интернету, а также модернизировать школьные здания. На этом фоне в начале недели резко подорожали акции всех компаний, так или иначе относящихся к инфраструктурным проектам, передает Reuters.

Основополагающий строительный индекс Dow Jones (Dow Jones US Heavy Construction Index) подрос сразу на 10%, при этом акции строительной компании Shaw Group подорожали на 15%, а ценные бумаги Caterpillar прибавили 11%. "Радует тот факт, что власти обратили внимание на эту отрасль, которая на фоне проблем на кредитных рынках уже давно не радует инвесторов", - говорит президент хеджевого фонда Seabreeze Partners Management Дуг Касс.

Стоит отметить, что слухи о готовящемся плане поддержки американской инфраструктуры ходили уже давно. Подтверждает это мнение и статистика: Dow Jones US Heavy Construction Index вырос за последний месяц на 67%, при этом лишь за последнюю неделю ноября его рост составил 40%.

Правда эксперты отмечают, что теперь многое будет зависеть от того, как именно отреагирует инфраструктурная отрасль на план Б.Обамы: либо он спровоцирует лишь краткосрочный рост рынка, либо станет поводом для постепенного восстановления этого сектора, который стал одной из жертв мирового кризиса. Более того, некоторые участники рынка говорят и о том, что план существует пока только на бумаге. "Проблема заключается в том, что такого рода проекты не осуществляются быстро. Даже если план уже готов, пройдет не один месяц, прежде чем он будет претворен в жизнь, – говорит аналитик Soleil Securities Чарльз Бредфорд. – Даже если получены все разрешения, реализовать столь масштабные проекты не так просто".

Самое интересное, что новоизбранный американский президент пока не озвучил сумму, которую он планирует выделить на поддержку американской инфраструктуры, но по примерным прогнозам, этот показатель составит около 500-700 млрд долл. При этом Б.Обаму не смущает даже тот факт, что он вступит в должность лишь 20 января 2009 года. Уже сейчас на его официальном интернет-сайте подробно расписан антикризисный проект, в рамках которого планируется создать даже специальный банк, который будет отвечать именно за финансирование инфраструктурных проектов.

Как бы то ни было, одно можно сказать точно: этот план, пусть даже еще не реализованный, на руку крупным строительным компаниям. Например, акции Shaw Group, которая, скорее всего, получит тендер на реализацию готовящихся инфраструктурных проектов, за последние 2 недели подорожали на 65% - с 11,47 долл./акция до 19 долл. Также в выигрыше, скорее всего, окажутся Aecom Technology и Jacobs Engineering, отмечает аналитик Global Industrial Infrastructure group Чейз Джекобсон.