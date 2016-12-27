ОСМД взяли почти в 4 раза больше "теплых" кредитов, чем годом ранее

Организации совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличили в 3,6 раза объем привлечения кредитных средств на утепление многоквартирных домов – до 60 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения.

"В 2016 году ОСМД и ЖСК (жилищно-строительные кооперативы – УНИАН), которые стали участниками правительственной программы по энергоэффективности, привлекли почти 60 миллионов гривень кредитных средств на утепление своих домов, что в 3,6 раз больше, чем в прошлом году. В 2015 году ОСМД использовали на эти цели 16,5 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

По словам главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука, рост объемов кредитования свидетельствует о доверии ОСМД к правительственной программе "теплых кредитов".

"Если сначала ОСМД привлекали незначительные суммы средств - от 100 тысяч гривень в энергоэффективные мероприятия, то на сегодня они уже во второй раз и в третий раз идут за правительственной помощью, и берут большие суммы средств для проведения комплексных мероприятий энергомодернизации и утепления всего дома", - отметил Савчук.

Также сообщается, что на сегодня уже работает 215 программ местного уровня, которые позволяют увеличить финансовую поддержку ОСМД в части погашения "теплых кредитов".

"Наибольшую дополнительную финансовую помощь в размере от 20-55% от суммы "теплого" кредита предоставляют в таких городах: Новоград-Волынский, Краматорск, Ивано-Франковск, Харьков, Херсон, Одесса, Мариуполь, Винница, Киев, Львов, Моршин, Чернигов, Ужгород", - отмечается в сообщении.

По информации госагентства, лидерами по привлечению кредитов для утепления многоквартирных домов являются Волынская, Львовская и Запорожская области.

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Как сообщал УНИАН, банки с октября возобновили выдачу "теплых" кредитов на приобретение физлицами энергоэффективных материалов и оборудования с 35-процентным возмещением, которую с июля временно остановили, поскольку государственных средств, предусмотренных на эти цели, хватило для выплаты компенсации только по кредитам, выданным до 5 июля.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

В конце декабря Госэнергоэффективности сообщило, что украинские банки с начала реализации программы "теплых" кредитов выдали займы 600 ОСМД на общую сумму 74,5 миллиона гривень.