Потери газа в секторе ЖКХ превышают 60% - вице-премьер Зубко

Потери газа, поставляемого для нужд ЖКХ, составляют около 61,3% из-за устаревших сетей и немодернизированных зданий, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на вице-премьер-министра – главу Минрегиона Геннадия Зубко.

По его словам, из 18,6 миллиарда кубометров газа, поставляемого в течение года для нужд ЖКХ, 2,4 миллиарда кубометров теряются в системе теплоснабжения, 9 миллиардов кубометров - в домах, и только 7,2 миллиарда кубометров расходуются по назначению. То есть 11,4 миллиарда кубометров газа, оплаченного людьми, теряется.

Согласно сообщению, создание Фонда энергоэффективности стимулирует сокращение энергопотребления и рост экономики.

"Прогнозируем сокращение потребления газа на 10 миллиардов кубометров, обеспечение годовой емкости рынка энергоэффективности в 60 миллиардов гривень, дополнительные финансовые поступления в бюджеты в 10 миллиардов и создание 75 тысяч новых рабочих мест", - цитирует Зубко пресс-служба.

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При этом вице-премьер надеется, что уже на следующей пленарной неделе в январе 2017 года законопроект "О фонде энергоэффективности" будет рассмотрен в парламенте и максимально быстро проголосован.

Как сообщал УНИАН, Фонд энергоэффективности будет компенсировать от 20% до 50% кредитных средств, выделенных на утепление индивидуальных домов и ОСМД по трем пакетам энергоэффективности.

Украина начала реализацию программ модернизации ЖКХ и домохозяйств с 2014 года. На текущий момент одной из основных таких программ является предоставление "теплых" кредитов на замену отопительного оборудования и утепление домов.