Утепление жилья может увеличить его стоимость на 25% – Кабмин

Проведение мер по комплексной термомодернизации жилья (установка счетчиков, утепление наружных стен, модернизация сетей отопления и горячего водоснабжения, установка индивидуального отопления и пр.) может увеличить его стоимость на 25%.

Такое мнение высказал на пресс-конференции глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук.

"Мы посчитали, что, при инвестировании 5% от стоимости квартиры в термомодернизацию, а примерно такова структура оплаты за термомодернизацию, цена квартиры вырастет на 25%", – сказал Савчук.

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Он также сообщил, что в результате замены только окон домохозяйство сэкономит на оплате за жилищно-коммунальные услуги 14%. Модернизация инженерных систем позволяет экономить 12%, установка индивидуального теплового пункта – 10%, модернизация освещения дает 70% экономии потребляемой электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, по оценкам специалистов Минрегиона, термомодернизацию следует провести примерно в 40 тысяч многоэтажных домов. В первую очередь в ней нуждаются дома 1971-1980 годов застройки. По всей стране их насчитывается более 18 тысяч. Не столь критично обстоят дела в домах 1981-1990 годов застройки. Всего таких домов в Украине 22,3 тысячи.