Кабмин ввел новшества в правила оплаты услуг по управлению многоквартирным домом

17:27, 28 декабря 2016
Недвижимость
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Правительство утвердило механизм возмещения льгот и субсидий на оплату услуг по управлению многоквартирным домом.

Фото УНИАН

Правительство приняло постановление "Об утверждении порядка определения предельного размера расходов на оплату услуги по управлению многоквартирным домом", утвердив механизм возмещения льгот и субсидий на оплату услуг по управлению многоквартирным домом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на вице-премьер-министра – главу ведомства Геннадия Зубко.

"Сегодня население может получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг - водо-, тепло-, газоснабжения, водоотведения, электроэнергии. А теперь мы даем возможность семьям получить поддержку от государства и на уплату услуги по управлению многоквартирными домами. Вводим соответствующий порядок", - цитирует Зубко пресс-служба.

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Вице-премьер-министр отметил, что в Украине действует Закон "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" (№417). Он предусматривает переход от услуги по содержанию домов и сооружений, придомовых территорий к услуге по управлению многоквартирными домами. Действие принятого порядка распространяется как на управляющих многоквартирного дома, так и на объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 году Минрегион разработал проект постановления Кабинета министров "О предоставлении населению субсидий для возмещения расходов по оплате услуг по управлению многоквартирным домом".

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Теги: #Кабмин#ОСМД