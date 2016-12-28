Кабмин ввел новшества в правила оплаты услуг по управлению многоквартирным домом

Правительство приняло постановление "Об утверждении порядка определения предельного размера расходов на оплату услуги по управлению многоквартирным домом", утвердив механизм возмещения льгот и субсидий на оплату услуг по управлению многоквартирным домом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на вице-премьер-министра – главу ведомства Геннадия Зубко.

"Сегодня население может получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг - водо-, тепло-, газоснабжения, водоотведения, электроэнергии. А теперь мы даем возможность семьям получить поддержку от государства и на уплату услуги по управлению многоквартирными домами. Вводим соответствующий порядок", - цитирует Зубко пресс-служба.

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Вице-премьер-министр отметил, что в Украине действует Закон "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" (№417). Он предусматривает переход от услуги по содержанию домов и сооружений, придомовых территорий к услуге по управлению многоквартирными домами. Действие принятого порядка распространяется как на управляющих многоквартирного дома, так и на объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 году Минрегион разработал проект постановления Кабинета министров "О предоставлении населению субсидий для возмещения расходов по оплате услуг по управлению многоквартирным домом".