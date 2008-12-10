Богатые заплатят за бедных

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ планирует увеличить в 10 раз квартплату в элитных домах, чтобы уменьшить плату за жилье для малообеспеченного населения.

Об этом он заявил сегодня в прямом эфире “ТРК “Киев” во время трансляции общественных слушаний на тему: «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий».

Мэр Киева упрекнул обеспеченных людей в том, что они не всегда платят за свое жилье. “Они приличные люди, но как-то неприлично поступают с киевлянами. Они не платят, ну, буквально десятки миллионов гривен в казну за жилищно-коммунальные услуги», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Но им придется платить по повышенным тарифам. Потому что я все сделаю, чтобы в течение месяца мы имели программное обеспечение и выделили эти дома (людей с высокими доходами – УНИАН)», – добавил мэр столицы, отметив, что, по его данным, таких домов в Киеве около 1,5 тыс. из 10 тыс. домов всего жилищного фонда.

«И я увеличу им тарифы примерно в 10 раз, если киевляне меня поддержат, для того чтобы 800 тыс. человек не платили вообще ничего за коммунальные услуги», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Во время общественных слушаний был проведен опрос киевлян по телефону горячей линии, согласно с результатами которого 80% дозвонившихся утвердительно ответили на вопрос должны ли быть дифференциироваными тарифы на содержание домов разной комфортности (около 3200 звонков). 20% сказали, что не согласны с такой идеей (более 800 звонков).

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал, что в течение недели вся информация, поступившая во время слушаний от киевлян в мэрию по телефону, будет обработана, и результаты слушаний будут опубликованы в коммунальной газете «Хрещатик».