Мэры предлагают реформировать ЖКХ

Председатели городов Украины намерены обратиться к руководству государства с предложениями относительно реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, такое решение было принято по результатам собрания городских председателей Украины по случаю Дня местного самоуправления.

Во время собрания было принято за основу обращение председателей городов всех регионов Украины к Президенту, Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой срочно решить ряд важных вопросов. В частности, принять Жилищный кодекс, внести изменения в порядок формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги с учетом механизма автоматической коррекции (если изменяется стоимость энергоносителей и курс валют больше, чем на 10%).

Кроме того, мэры предлагают внести изменения в Закон «Об объединениях совладельцев многоквартирного дома», в которых необходимо четко определить правовой статус придомовых территорий домов, принятых на баланс ОСМД.

Также, согласно документу, для успешного реформирования отрасли городские председатели предложили образовать Национальную комиссию регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и передать ей функции регулирования тарифов на производство, транспортировку, распределение и потребление коммунальных услуг и тому подобное.

Как заметил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, с участием председателей городов будет создана рабочая группа, которая будет заниматься доработкой обращения. Он добавил, что следующая встреча председателей городов Украины состоится в январе 2009 года.