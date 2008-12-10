Киевляне за дифференциацию квартплаты

Киевская городская государственная администрация заявляет, что киевляне поддерживают дифференциацию тарифов на коммунальные услуги для домов разной комфортности.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 9 декабря в Киевской городской государственной администрации состоялись общественные слушания, касающиеся пересмотра подходов в тарифной политике и в предоставлении жилищно-коммунальных услуг населению.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг по обслуживанию домов и придомовых территорий должны рассматриваться комплексно. Кроме того, мэр Киева отметил, что для улучшения качества предоставляемых услуг необходимо, чтобы руководители ЖЭКов проживали на тех территориях, которые обслуживают их предприятия.

«Тогда бы люди видели непосредственную работу по улучшению качества услуг, а начальник ЖЭКа был бы заинтересован работать хорошо», – отметил киевский городской председатель.

Он также подчеркнул, что вводится четкий перечень дополнительных платных услуг ЖЭКов для того, чтобы иметь возможность повышать заработную плату сотрудникам, вплоть до дворников. «Однако есть 700 тысяч малообеспеченных киевлян, которые не должны платить за эти дополнительные услуги и которых я беру под свою опеку», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На общественных слушаниях в прямом эфире на телеканале «Киев» был проведен интерактивный опрос жителей Киева. На вопрос: «Должны ли быть дифференцированные тарифы на содержание домов разной комфортности?», 80% опрошенных (3224 человека) ответили положительно. 20% (827 человек) высказались против. Всего от киевлян поступило 4051 звонок.

Как сообщал УНИАН, мэрия Киева разработала тарифы за жилье, согласно которым квартплата минимально вырастет в 1,5 раза, максимально – в 5,1 раза.

Например, жители «сталинки» будут платить, исходя из тарифа 2,49 грн. за кв. м, и их плата в месяц за среднюю двухкомнатную квартиру (48 кв. метров) составит 119,52 грн.; жители «хрущевки» за квартиру такой же площади в месяц будут платить 163,2 грн. с учетом тарифа 3,4 грн. за кв. м; в домах спецпроекта – 314,4 грн., исходя из тарифа 6,55 грн.; КТУ –239,04 грн. при тарифе 4,98 грн.; «гостинки» - 192 грн. при тарифе 4 грн.; домов 464 серии – 190,56 грн. при тарифе 3,97 грн.; БПС – 179,04 при тарифе 3,73 грн.; «свечки» - 168 грн. при тарифе 3,5 грн; «чешки» - 166,08 грн. при тарифе 3,46 грн.; домов дореволюционной постройки – 150,72 грн. при тарифе 3,14 грн. и АППС – 135,6 грн. при тарифе 2,82 грн. за 1 кв. м.

О новых тарифах, разработанных в соответствии с постановлением Кабинета Министров №560 о дифференцированном размере соответствующей платы по каждому отдельному жилому дому, можно узнать на сайте горадминистрации www.kmv.gov.ua в разделе «Ваш дом» или на сайте www.municipal.kiev.ua