Украинские банки выдали почти 20 тысяч кредитов на замену газовых котлов

Украинские банки в рамках реализации государственной программы частичной компенсации стоимости кредитов по замене газовых котлов в жилищном секторе в течение 2014-2016 годов выдали 19 тысяч кредитов на общую сумму 322 миллиона гривень, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

"За все время действия правительственной программы по энергоэффективности более 19 тысяч владельцев частных домов отказались от газа и приобрели котлы на альтернативных видах топлива. Привлеченная на эти цели сума составила 322 миллиона гривень. Правительство в свою очередь компенсировало 97,76 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что использование твердотопливного котла вместо газового в течение отопительного периода позволяет сэкономить от 10 до 15 тысяч гривень. "Кроме того, современные модифицированные твердотопливные котлы просты в эксплуатации и имеют высокий КПД - на уровне 90-95%. Также отсутствуют сложные разрешительные процедуры на их установку, а потребитель свободен в выборе топлива", - отмечает пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 миллионов гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

Кабмин продлил действие программы "теплых" кредитов на 2017 год, выделив на нее 400 миллионов гривень, что в 2 раза меньше, чем было выделено на 2016 год.