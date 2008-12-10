Жилкомплекс на Борщаговке достроят

Распорядитель имущества ОАО «Киевреконструкция» намерен продать некоторые активы предприятия для завершения строительства жилищного комплекса «Три богатыря» по ул. Борщаговской, 182.

Об этом сообщил распорядитель имущества ОАО «Киевреконструкция» Василий КУЗЬМЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в 2006 году предприятие «Киевреконструкция» взяло на себя обязательство построить жилищный комплекс по ул. Борщаговской. Инвесторы внесли 100% предоплаты, но строительство было приостановлено в связи с нехваткой средств. Началась процедура банкротства предприятия.

По данным В.КУЗЬМЕНКО, во время процедуры банкротства были найдены средства в виде недвижимости, которая принадлежит компании-банкроту. «Я подаю запросы в соответствующие госорганы, в БТИ и пр., получаю ответы. Бывшее руководство «Киевреконструкции» не передает мне необходимые документы. Тем не менее, мне удалось установить, что застройщик владеет рядом объектов недвижимости. Всю эту недвижимость можно реализовать и средства направлять на выполнение обязательств перед инвесторами-физлицами, ожидающими свои квартиры», – сказал он.

По мнению распорядителя имущества «Киевреконструкции», на сбор всей документации, необходимой для начала реализации недвижимости, уйдет не более трех недель, «но это при условии, что госорганы не будут излишне бюрократичны в оформлении бумаг».

В.КУЗЬМЕНКО пока не может назвать сумму необходимых средств на достройку жилищного комплекса. Он утверждает, что такая экспертиза не проводилась.

По данным генподрядчика «Киевреконструкции» – компании «Киевремонтбуд», эта сумма составляет около 38 млн. грн., а все дома в данном комплексе готовы на 75-80%.

«По оценкам независимых экспертов, – комментирует В.КУЗЬМЕНКО, – данная цифра может быть и меньше – до 25 млн. грн.».

По его предварительным подсчетам, реализация недвижимых объектов ОАО «Киевреконструкция» с аукциона позволит получить около 7 млн. грн.