За госсредства можно достроить 250 тыс. кв. м жилья

По расчетам Секретариата Президента, за счет госсредств на сегодня реально достроить 250 тыс. квадратных метров жилья, или 4 тыс. квартир.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК на встрече Президента Украины с руководством Нацбанка, госбанков, Государственного ипотечного учреждения (ГИУ), Минфина, ГКЦБФР.

Как объяснил А.ШЛАПАК, это возможно за счет размещения ипотечных облигаций ГИУ под государственные гарантии в объеме 1 млрд. грн.

По его словам, эти средства должны быть использованы для рефинансирования ипотечных кредитов коммерческих банков с последующим финансированием объектов жилищного строительства, которые имеют степень готовности не ниже 75%.

При этом А.ШЛАПАК подчеркнул, что процесс должен осуществляться при поддержке Национального банка Украины.