Утвержден порядок использования средств Стабфонда

Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств Стабилизационного фонда для предоставления кредитов на завершение строительства жилых объектов, которое осуществляется с привлечением ипотечных кредитов и готовность которых составляет не менее 50%.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, соответствующее постановление принято на заседании Кабмина 10 декабря.

Средства Стабилизационного фонда будут направлены на завершение строительства жилья.

Обязательным условием выделения средств является софинансирование со стороны банков и застройщиков.

Постановлением предусмотрено, что средства фонда выделяются на возвратной основе, а обращения о выделении средств для предоставления кредитов подаются заявителями в Кабинет Министров.

В свою очередь Министерство регионального развития и строительства Украины будет вести реестр принятых решений о выделении средств Стабилизационного фонда и будет подавать Министерству финансов ежемесячно выписку из реестра.