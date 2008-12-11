АМК проверит строительные компании

Антимонопольный комитет Украины (АМК) намерен проверить деятельность строительных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, следующий шаг после проверки производителей строительных материалов — расследование деятельности строительных компаний.

«Антимонопольный комитет действует последовательно и хочет пройтись по всем уровням этого рынка и дойти до конечной стоимости квадратного метра жилья», - сказал он.

В частности, комитет намерен сосредоточиться на отчислениях застройщиков местным властям на развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. «Фактически каждый украинец, который является инвестором, субсидирует местную власть, что очень часто безосновательно. И эти проценты, очень высокие, тоже под проверкой АМК», - подчеркнул А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

И.о. главы комитета также отметил, что цель комитета - снижение цен на жилье - будет достигнута тогда, когда в 2009 году «мы сумеем завершить это дело, принять решение не просто о привлечении к ответственности субъектов хозяйствования, а обязательно адекватно снизить цены».

Он добавил, что на сегодня в 10 регионах Украины проходят расследования, связанные с рынками цемента, песка, щебня, бетона и кирпича.

Как сообщал вчера УНИАН, Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение 10 дел по выявленным признакам нарушения конкурентного законодательства со стороны производителей строительных материалов.

Расследования ведутся по фактам злоупотребления монопольным положением со стороны предприятий, результатом которых стало установление завышенных цен на стройматериалы. Такие расследования охватили как отдельных игроков общегосударственного рынка цемента, так и регионального рынка этой продукции в Крыму. В Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Тернопольской и Сумской областях расследования проводятся на рынке песка, в Черкасской – на рынке щебня, во Львовской области и Севастополе - на рынке бетона.

Также органы комитета рассматривают 2 дела с признаками антиконкурентных согласованных действий между производителями стройматериалов. В частности, одно расследование касается отдельных цементных заводов, которые действуют на общегосударственном рынке, другое – некоторых участников рынков бетона, щебня, арматуры и цемента в Полтавской области.