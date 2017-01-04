Украинские банки выдали ОСМД "теплых" кредитов почти на 78 миллионов

Украинские банки с начала реализации государственной программы частичной компенсации стоимости кредитов на термомодернизацию и мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищном секторе выдали кредиты 629 объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) на общую сумму 77,5 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

Согласно сообщению, правительственной программой по энергоэффективности воспользовалось 629 ОСМД, а это около 50 тысяч семей. Всего, ОСМД привлекли 77,5 миллиона гривень кредитных средств на проведение различных мероприятий по энергосбережению: утепление фасадов, подвалов, чердаков, кровель, фундамента, устройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), установка приборов учета, замена окон и дверей, модернизация освещения в подъездах и прочее.

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По данным ведомства, наиболее активно занимаются энергосбережением ОСМД в Днепропетровской области – здесь участие в программе приняли 67 ОСМД. В то же время, наибольшую сумму средств на энергоэффективные мероприятия, а именно – 16,62 миллиона гривень, привлекли ОСМД в Волынской области.

Кроме того, в период с 26 по 30 декабря 2016 года, несмотря на приближение новогодних праздников, к правительственной программе по энергоэффективности присоединились еще 13 ОСМД. Вместе они привлекли 1,6 миллиона гривень на внедрение мероприятий по энергоэффективности в многоэтажках.

Как сообщал УНИАН, банки с октября возобновили выдачу "теплых" кредитов на приобретение физлицами энергоэффективных материалов и оборудования с 35-процентным возмещением, которую с июля временно остановили, поскольку государственных средств, предусмотренных на эти цели, хватило для выплаты компенсации только по кредитам, выданным до 5 июля.