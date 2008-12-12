Строители Крыма снизили объемы работ

За январь-ноябрь 2008 г. предприятиями и организациями Автономной Республики Крым выполнено строительных работ на сумму 2385,8 млн. грн., что на 16% меньше, чем за январь-ноябрь 2007 г.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Главного управления статистики в АРК, снижение объемов строительства в январе-ноябре 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. произошло почти по всем основным видам строительной деятельности. В частности, значительно - на 47% и 54%, соответственно, - снижены объемы работ по подготовке строительных участков и работы по завершению строительства. На 16% сократились объемы работ на строительстве зданий и сооружений, удельный вес которых в общем объеме строительных работ составляет 92%. Также на 62% снизились объемы работ на сооружении местных трубопроводов, линий связи и энергообеспечения. Предприятия, строящие дороги и занимающиеся другими строительными работами, сократили объемы работ на 35% и 20% соответственно.

Вместе с тем, среди предприятий, занимающихся строительством зданий и сооружений, увеличили объемы работ предприятия, которые прокладывают магистральные трубопроводы, линии связи и энергоснабжения – на 20%. На 9% увеличились объемы работ по установлению инженерного оборудования зданий и сооружений, включающие электромонтажные, санитарно–технические и другие монтажные работы.