Аэропорт «Донецк» готовится к Евро-2012

В Международном аэропорту «Донецк», несмотря на экономический кризис, строительство новой взлетно-посадочной полосы к чемпионату Европы по футболу 2012 года идет согласно плану и не выходит за рамки утвержденного графика.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

Так, в аэропорту уже уложено 3 тыс. 350 метров верхнего слоя взлетно-посадочной полосы. Ширина укладки - 75 м с обочинами. Бетонирование выполнено почти на 90%.

По информации пресс-службы, строители проделали огромную работу: только на нижний слой ВПП ушло 200 тыс. тонн бетона и около 400 тыс. тонн - на верхний слой. Весь «пирог» покрытия - один метр толщиной. Чтобы завершить работу, нужна еще неделя теплой погоды, так как в мороз бетонирование полосы делать нельзя, пояснили специалисты.

Когда покрытие станет достаточно прочным, оно лопнет по специально нарезанным швам.

Следующий этап в строительстве ВПП – это установка осветительного оборудования. Проводка для него специально прокладывалась под бетонным покрытием. Сигнальных огней на четырехкилометровой полосе будет около 2 тысяч. Договор на поставку осветительного оборудования заключен с бельгийской компанией, отметили в пресс-службе.

Кроме того, предстоит забетонировать рулежные дорожки, магистральную дорогу и перрон, оборудовать ливневую канализацию.

Предварительно намечена сертификация уже готовой взлетной полосы на конец мая 2009 года.

Справка УНИАН. Строящаяся в Донецке новая искусственная взлетно-посадочная полоса, согласно проекту, имеет протяженность 4 тыс. метров и ширину 60 метров. Новая полоса позволит принимать все существующие типы воздушных судов при любой видимости, что будет обеспечено соответствующим радиотехническим и светосигнальным оборудованием.

Международный аэропорт «Донецк» является одним из стратегических объектов базовой инфраструктуры для обеспечения проведения чемпионата Европы 2012 года по футболу. Существующий аэропорт имеет одну искусственную взлетно-посадочную полосу, протяженностью 2500 м и шириной 48 м., построенную в 1975 году.

По данным экспертов УЕФА, Донецкому аэропорту необходимо будет принимать до 31 тыс. человек в сутки в период проведения матчей, что подразумевает принятие до 250 самолетов в сутки. Это существенно превышает возможности имеющейся взлетно-посадочной полосы. В связи с этим и было принято решение о строительстве новой ВПП в Донецке.