Госархстройинспекция отменила разрешение на строительство гостиницы "Таурус" во Львове

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (Госархстройинспекция) отменила регистрацию декларации о начале выполнения работ по строительству гостиницы «Таурус» и кафе на пл. Князя Святослава, 9 во Львове.

Читайте такжеГосархстройинспекция увеличила выдачу разрешений на начало строительства на 12%

Как сообщила пресс-служба Госархстройинспекции, при проведении проверки было установлено, что градостроительные условия и ограничения застройки выданы с нарушениями градостроительной документации, на основании чего и принято решение об отмене их действия.

Кроме того, в Госархстройинспекции заверили, что в дальнейшем будут принимать необходимые меры по надзору за прекращением выполнения строительных работ на указанном объекте.

Как сообщал УНИАН, Госархстройинспекция в 2016 году провела 22 тысячи проверок соблюдения застройщиками градостроительного законодательства, по результатам которых выявила нарушения на 5,5 тыс. объектов и взыскала штрафов на сумму 273,3 млн грн.