Томенко: ВР создаст спецкомиссию по «Олимпийскому»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что вскоре в парламенте будет создана специальная комиссия, которая займется изучением ситуации вокруг строительства Национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время совещания о состоянии бюджетного финансирования программ развития физической культуры и спорта в г. Киеве и проблемах с реконструкцией НСК «Олимпийский».

При этом Н.ТОМЕНКО заметил, что комиссия ВР не будет заниматься никакими преследованиями чиновников.

«Здесь нет преследований, но народ немного беспокоится», - сказал он.

Заместитель председателя ВР заметил, «не известно, что будут строить», а контрактов уже подписано на сумму почти 2 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК во время заседания Межведомственной антикризисной группы по реконструкции спорткомплекса заявил, что реконструкция НСК «Олимпийский» обойдется государственному бюджету Украины от 1,5 до 2 млрд. грн.

19 ноября правительство одобрило технико-экономическое обоснование реконструкции НСК «Олимпийский» общей стоимостью 2,114 млрд. грн.

По словам министра по делам семьи, молодежи и спорта Ю.ПАВЛЕНКО, общая площадь участка реконструированного НСК «Олимпийский» составит 168,8 тыс. кв. м. Министр сообщил, что стоимость строительно-монтажных работ составит 1,398 млрд. грн., а оборудования - 114,5 млн. грн. и тому подобное.

27 ноября заместитель председателя Оргкомитета по подготовке и проведению Евро-2012 в Украине Н.ТОМЕНКО назвал «фантастической» смету на реконструкцию НСК в более чем 2 млрд. грн.

Завершение строительных работ планируется на декабрь 2010 года.

Украина должна реконструировать НСК «Олимпийский» в Киеве для проведения Евро-2012.