"Укрпочта" приостановила прием коммунальных платежей в Киеве

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» временно прекратило прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) в связи с нерентабельностью услуг, сообщила пресс-служба «Укрпочты».

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«Укрпочта» временно приостанавливает прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр". Данный шаг обусловлен нерентабельностью сотрудничества УГППС «Укрпочта» с ГИВЦ, о чем свидетельствует анализ экономической эффективности предоставления услуг, в частности, услуги по приему платежей по договору с ГИВЦ, проведенный «Укрпочтой» во второй половине 2016 года», - говорится в сообщении.

Пресс-служба "Укрпочты" объяснила, что вознаграждение от принятых от населения платежей, которые получает за свои услуги киевская городская дирекция «Укрпочты», не обеспечивает покрытие расходов дирекции на предоставление таких услуг и является убыточным для компании.

«С учетом этого факта и законодательно установленным запретом для госпредприятия предоставлять убыточные услуги (за исключением универсальных почтовых услуг), в декабре «Укрпочта» обратилась к ГИВЦ с предложением поднять тариф на услуги «Укрпочты» по приему платежей», - отмечают в пресс-службе госпредприятия.

Согласно сообщению, поскольку ГИВЦ отказало в изменении тарифа, «Укрпочта» приняла решение не продлевать срок действия договора, который завершился 31 декабря 2016 года, между двумя предприятиями на невыгодных для себя условиях.

«Укрпочта» приносит извинения своим клиентам, проживающим в городе Киев и оплачивающим коммунальные платежи на счет ГИВЦ через «Укрпочту», за доставленные неудобства и надеется на скорейшее возобновление сотрудничества с КП ГИВЦ на взаимовыгодных условиях», - говорится в сообщении госпредприятия.

В то же время пресс-служба госпредприятия подчеркнула, что до момента возобновления сотрудничества жители Киева могут оплачивать счета по сообщениям ГИВЦ через отделения коммерческих банков и различные сервисы электронных платежей.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря Министерство инфраструктуры Украины согласовало проект финансового плана Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» на 2017 год.

Утвержденный министерством финплан предусматривает увеличение общих доходов компании по сравнению с 2016 годом на 20,3% - до 5,54 млрд грн, рост общих расходов - на 20,9%, до более 5,5 млрд грн, увеличение расходов на 806 млн грн на оплату труда в связи с повышением минимальной заработной платы вдвое с 1 января 2017 года до 3200 грн, финансирование части инвестиционных потребностей компании, в том числе ремонты или материальное переоснащение отделений, рост капитальных инвестиций предприятия по сравнению с 2016 годом в 2,4 раза - до 500 млн грн с 206 млн грн.

«Укрпочта» в третьем квартале 2016 года получила 11,8 млн грн чистого убытка против 14 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2015 года. В то же время предприятие увеличило доход по всем показателям операционной деятельности на 7,7% - до 1,09 млрд грн.

«Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.