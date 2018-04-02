Президент МЖК «Оболонь»: «Мы далеки от того, чтобы упасть…»

О планах МЖК "Оболонь" по строительству первой гостиницы и элитного жилья в столице, о выходе в регионы, о способах заработка во время кризиса рассказал президент компании, заслуженный строитель Украины Василий Антонов

О реализованном...

- Сегодня многие эксперты говорят о сокращении объемов строительства. Сколько жилья компания построила в текущем году? - 2008 год для МЖК «Оболонь» был очень продуктивным. В этом году мы ввели в эксплуатацию 4 жилых дома: это 3 жилых дома на Троещине в 26-м микрорайоне и 1 жилой дом в Голосеевском районе по ул.Героев Обороны. В общей сложности это 42 303 кв.м жилья и 2061 кв.м. коммерческих площадей. Количество внешних привлеченных инвестиций в строительство за 2008 год составило 167 млн.грн.

- Отмечаете ли вы сокращение продаж жилья в ваших объектах? - Конечно, и у нас есть проблемы с реализацией жилья, которое уже построено. На Троещине еще не продано около 30% квартир. Средняя стоимость 1 кв.м в этих домах там составляет 1,4 тыс. долл. (10 тыс. 100 грн.).

При этом наши дома построены с использованием технологий, которые широко применяются сейчас в Европе – утепление с помощью вентилируемых термофасадов, что способствует энергосбережению и позволяет экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг.

- Какие проекты находятся на стадии реализации? - Строим большой уникальный комплекс на 35 тыс. кв.м по проспекту Героев Сталинграда, 2, прямо на берегу Днепра. Это последний объект, который находится на Оболонской набережной. Думаю, жилье можно будет причислить к бизнес- или премиум-классу. Сумма инвестиций в комплекс – около 100 млн. долл.

В проекте запланированы стоянки, объемные паркинги. Планируем обязательно оградить и зонировать объект, а также разбить возле домов небольшой парк.

В комплексе будет два высотных дома (на около 240 квартир) и 5-этажная стилобатная часть, где будет размещена гостиница на 60 номеров и заведения соцкультбыта. Это первая наша гостиница. Она будет претендовать на три-четыре звезды. Каркас одного 26-этажного дома уже построен, строительство второго дома ведется на рубеже 20 этажа. Весь комплекс планируется сдать в эксплуатацию в 2011 году.

- Не планируете ли в перспективе развивать гостиничное направление?

- В последующих объектах, которые мы будем строить. У нас гостиницы заложены в некоторых проектах. О создании сети еще не думали.

- В связи с кризисом некоторые компании заявили о приостановке или переносе сроков строительства социальных объектов. Как поступит МЖК “Оболонь”?

- Мы в этом году практически завершили свой административный корпус для производственной базы и в ноябре сдали детский садик-школу на 90 мест на проспекте Героев Сталинграда, который рассчитан на жителей 3-б микрорайона на Оболони.

В садике расположены бассейн, спортзалы.

На материалы для отделки средств не жалели: бассейн выложен мозаикой, вода проходит специальную очистку, пол с подогревом. Садик построен за счет прибыли компании, из местного бюджета мы не взяли ни копейки.

Следующий этап после сдачи – поиск преподавательского состава. Мы ищем человека, который бы возглавил руководство в этом детском учреждении.

В административном корпусе на Богатырской, 3 хотим разместить офисные помещения, три этажа будет занимать общежитие для наших сотрудников.

Об элитном жилье и выходе в регионы...

- Чем компания планирует заниматься в следующем году? - Планируем начать объекты в центре города. У нас в аренде есть площадки по ул. Богдана Хмельницкого и по ул. Боженко под строительство элитного жилья и офисного центра. По обоим участкам уже пройден архитектурно-градостроительный совет и экспертиза. В 2009 году обязательно начнем строить эти объекты.

По ул. Боженко планируется строительство 18-этажного офисного центра, площадью 8 тыс. кв. м. Рядом с офисным центром будет построено 7 тыс. кв.м элитного жилья. А по ул. Богдана Хмельницкого будет 18-этажный дом на 6 тыс. кв.м жилья (32 квартиры).

- Несмотря на кризис, компания все-таки рискнет начать строительство?

- Да, у компании есть активы, есть оборотные средства. Мы надеемся продолжить строительство с успехом. Учитывая то, что заемные средства сейчас практически недоступны, мы ориентируемся только на свои оборотные средства и на продажу построенных, но не реализованных квартир.

Объекты планируем строить за счет собственных средств. У нас есть небольшой кредит (около 10 млн. грн.), но это мизер по сравнению с размером оборотных средств. Наверное, компания и держится сейчас на плаву, потому что мы не брали больших кредитов.

- Сегодня застройщики говорят о диверсификации рисков. Не планирует ли компания переключиться на строительство коммерческой недвижимости? - В свое время мы ориентировались только на жилье. И только сейчас начали заниматься гостиничными и офисными комплексами. Думаю, мы подкорректируем свою стратегию и расширим сегмент нашего присутствия на рынке.

Не исключено, что в будущем мы можем заняться строительством торговых центров.

- Может быть, у компании есть планы по выходу в регионы?

- Мы уже заканчиваем разработку нашего первого проекта в Черкассах по строительству 24-этажного жилого дома. Проект предусматривает строительство около 14 тыс. кв.м жилья эконом-класса недалеко от центра города. Начать строительство планируем в конце 2009 года. Выйти в регионы решили потому, что отчисления городу меньше. В Киеве уже и земли меньше, а Черкассы – интересный город, находится всего лишь в 180 км от столицы.

- А коттеджное строительство вы не рассматриваете?

- В перспективе рассматриваем. У нас есть земля в Киевской области. Мы планируем, что в ближайшие годы там будет построено около 300 коттеджей.

О ликвидности

- За счет чего компания зарабатывает? Какие направления, помимо строительства, вы развиваете? - У нас есть социальная сфера, мы занимались производством башенных кранов. А наличие оборотных средств - это накопления за нашу 20-летнюю деятельность, поскольку полученная прибыль направляется на развитие новых проектов.

Мы также продаем офисные помещения, магазины, земельные участки и, таким образом, увеличиваем оборотные средства. Это нам позволяет держаться стабильно на этом рынке. По крайней мере, мы далеки от того, чтобы упасть, и говорить о банкротстве.

У нас есть свои рестораны, сауны, спортзал, парикмахерская. Большая часть из них находится на Оболони.

Мы выживаем за счет того, что в структуре компании есть проектная мастерская, служба заказчика, фонд финансирования строительства, организация по монолитному строительству, производство окон, кузня, а также практически все субподрядчики: монтажники, каменщики, отделочники, сантехники. Эта армия строителей зарабатывает не только на наших объектах, но и на условиях подряда у других заказчиков. Я знаю, что сейчас многие строительные компании останавливаются, объявляют о своем банкротстве. А мы строим. Хотелось бы, чтобы люди знали, что в МЖК “Оболонь” есть стабильность, есть деньги и то, за что мы беремся, мы обязательно заканчиваем.

Я горжусь, что наша компания, которой 20 лет, развивалась и строила объекты практически без заемных средств. Когда мы начинали, у нас было всего 2 десятка человек, сейчас у нас более 1 тыс. человек. За период своей деятельности компания построила более 300 тыс. кв.м жилья.

О жилье и кризисе

- Сегодня правительство ставит перед застройщиками задачу максимально снизить стоимость жилья. Возможно ли это в кризисное время, и при каких условиях? - Снижение стоимости жилья возможно только в том случае, если, во-первых, в цене будут падать строительные материалы. На сегодня бетон и кирпич остались в той же цене, очень существенно понизилась в цене арматура (до 40%).

А, во-вторых, должны быть снижены отчисления на социальную и инженерно-транспортную инфраструктуру, которые каждый строитель перечисляет городу. Проблема всех застройщиков – это официальные и неофициальные поборы в разрешающих инстанциях, те огромные суммы переплат, оседающие в карманах определенных чиновников. Все это в конечном итоге ложится на плечи конечного покупателя жилья.

Я считаю, что снижение стоимости жилья возможно только при условии предоставления льгот на отчисления городу и падения цен на стройматериалы. Если вслед за арматурой так же эффективно будет снижаться цена на цемент и бетон, то, я думаю, через какое-то время мы можем говорить о снижении стоимости жилья до 30%.

- Возможно ли снизить стоимость жилья за счет уменьшения рентабельности застройщиков до 15%? Какая сейчас рентабельность строительства жилья? - Рентабельность у каждого объекта разная - от 5 до 15%. В зависимости от месторасположения объекта она может составлять 30%, а есть объекты с практически нулевой рентабельностью.

К примеру, если земля уже кому-то принадлежит, мы платим определенные проценты не только городу, но и владельцу земли. Естественно, это очень сильно отражается на нашей рентабельности.

- Не планирует ли компания корректировать цены на свое жилье? - Сейчас очень много в СМИ говорят о том, что будет понижение цены на жилье. Я в это очень слабо верю, потому что есть такое понятие как отложенный спрос. Если мы сейчас беспокоимся о реализации жилья, то кризис пройдет, и в конце 2009 года обязательно будет повышение цены на жилье и возникнет большой ажиотаж в плане покупки. Ведь падение объемов строительства уже намечалось в прошлом году. Если в 2007 году в Киеве сдавалось в эксплуатацию 1,2 млн. жилья, то в этом году, думаю, будет сдано около 800 тыс. кв.м, то есть на 40% меньше. Мы видим, сколько в Киеве стоит недостроенных зданий, а спрос на жилье у нас все равно очень большой, и он не уменьшится.

Конечно, может быть, жилье дорогое, и всем не по карману. Но здесь нужна государственная политика: льготное кредитование, возобновление выдачи ипотечных кредитов. Думаю, что к концу 2009 года какую-то подвижку на рынке и в экономике мы сможем ощутить. Период рецессии у нас будет продолжаться, наверное, больше, чем в любой другой европейской стране.

- Какое жилье будет пользоваться наибольшим спросом в условиях отсутствия средств у населения? - Если не будет возобновлена ипотека, то жилье эконом-класса особым спросом пользоваться не будет. А вот бизнес и элит-класс будет в ходу, поскольку покупается оно за собственные средства инвесторов.

- Если планы Президента по программе “Доступное жилье” осуществятся, не собирается ли компания участвовать в его строительстве? - С удовольствием. Почему бы не поучаствовать, это выход для населения. Если 30-процентный взнос за квартиру будет платить государство и давать кредиты под малые проценты, я думаю, рынок обязательно зашевелится. Надежда страны по выходу из кризиса – оживить строительный бизнес.

Зинаида Блок (УНИАН)