На жилищные программы выделят лишь 16% из предусмотренной в бюджете суммы

На финансирование государственных программ по обеспечению граждан доступным жильем в 2017 году будет выделено 16,4% из предусмотренной в госбюджете суммы в 170,5 миллиона гривень.

Об этом на запрос УНИАН сообщила пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

При этом из указанной суммы 142,5 миллиона гривень планируется направить на выполнение обязательств государства по заключенным ранее кредитным соглашениям.

"В 2017 году, как и в прошлом, расходы по общему фонду госбюджета на поддержку граждан для приобретения жилья по действующим жилищным программам практически не предусмотрены. Средства, предусмотренные на финансирование программы удешевления стоимости ипотечных кредитов и программы частичной компенсации процентов по кредитам на жилье для молодежи, будут направлены в полном объеме на выполнение обязательств государства по заключенным ранее кредитным соглашениям", - цитирует пресс-служба первого заместителя главы правления Госфонда Сергея Комнатного.

По его словам, в спецфонде госбюджета-2017 предусмотрены средства на увеличение уставного капитала Госфонда содействия молодежному строительству до 28 миллионов гривень, которые пойдут на заключение новых договоров.

"Увеличение уставного капитала Госфонда до 28 миллионов гривень, а это всего на 2 миллиона гривень больше, чем было предусмотрено в прошлом году, пойдет на предоставление льготных молодежных кредитов для приобретения жилья. Таким образом, увеличение расходов на жилищные программы, реализуемые Госфондом, в государственном бюджете на этот год можно назвать условным", – отметил Комнатный.

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Согласно Закону "О государственном бюджете Украины на 2017 год", наибольшая сумма предусмотрена на программу удешевления стоимости ипотечных кредитов – 81,1 миллиона гривень. На программу частичной компенсации процентов по кредитам на жилье для молодежи в госбюджете заложено 61,4 миллиона гривень. На увеличение уставного капитала Госфонда содействия молодежному жилищному строительству, согласно закону о госбюджете, будет направлено 28 миллионов гривень, еще 6,85 миллиона гривень будет выделено на финансовую поддержку данного учреждения. При этом средства на программу строительства доступного жилья (70/30) в госбюджете не предусмотрены.

Как сообщал УНИАН, на финансирование государственных программ по обеспечению граждан доступным жильем в госбюджете на 2016 год было предусмотрено 164 миллионов гривень.