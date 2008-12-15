МЖК «Оболонь» инвестировала 167 млн. грн. в жилье в Киеве

МЖК «Оболонь» в этом году инвестировала 167 млн. грн. в строительство 42,3 тыс. кв.м жилья в Киеве.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сообщил президент ЗАО «МЖК «Оболонь» Василий АНТОНОВ.

По его словам, в этом году компания ввела в эксплуатацию 4 жилых дома: 3 жилых дома на Троещине в 26-м микрорайоне и 1 жилой дом в Голосеевском районе по ул. Героев Обороны.

«В общей сложности, это 42 303 кв.м жилья и 2061 кв.м коммерческих площадей. Количество внешних привлеченных инвестиций в строительство за 2008 год составило 167 млн. грн.», - сказал он.

В.АНТОНОВ отметил, что среди текущих проектов компании - строительство жилого комплекса бизнес- или премиум-класса на 35 тыс. кв.м по проспекту Героев Сталинграда, 2, на берегу Днепра. Сумма инвестиций в комплекс – около 100 млн. долл.

В комплексе будет два высотных дома (на около 240 квартир) и 5-этажная стилобатная часть, где будет размещена гостиница на 60 номеров, и заведения соцкультбыта. Каркас одного 26-этажного дома уже построен, строительство второго дома ведется на рубеже 20 этажа. Весь комплекс планируется сдать в эксплуатацию в 2011 году.

«Это первая наша гостиница. Она будет претендовать на три-четыре звезды», - добавил он.

В 2009 году компания планирует начать строительство элитного жилья и офисного центра в центре Киева. По ул. Боженко планируется строительство 18-этажного офисного центра, площадью 8 тыс. кв. м. Рядом с офисным центром будет построено 7 тыс. кв.м элитного жилья. А по ул. Богдана Хмельницкого будет построен 18-этажный дом на 6 тыс. кв.м жилья (32 квартиры).

Подробнее читайте на http://economics.unian.net/rus/detail/1596