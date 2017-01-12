Отказ "Укрпочты" принимать коммунальные платежки в Киеве: предприятие хочет повысить комиссию втрое

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» хочет с 1 января 2017 года повысить комиссию за прием коммунальных платежей в 3 раза – до 1,5%, что невыгодно киевскому коммунальному предприятию «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ), формирующему сообщения об оплате услуг.

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Об этом сообщил директор ГИВЦ Виталий Козубский на пресс-конференции.

«У нас до конца 2016 года был действителен договор, которым предусмотрено финансовое вознаграждение «Укрпочте» за прием платежей. В проекте договора, который был предложен «Укрпочтой» с 1 января 2017 года, после того как по их инициативе был прекращен действующий договор, плата «Укрпочте» за прием коммунальных платежей повышена в 3 раза – до 1,5%», – сказал он.

По словам Козубского, данное увеличение комиссии выходит за рамки тех возможностей, которые ГИВЦ может оплачивать финансовым учреждениям за предоставление таких услуг.

«Это превышает и ту плату, которая действует у нас с другими финансовыми учреждениями. К примеру, для коммерческих учреждений эта комиссия составляет от 0,5% до 0,7%», – сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 11 января 2017 года «Укрпочта» временно прекратило прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" в связи с нерентабельностью услуг.

По данным «Укрпочты», данный шаг обусловлен нерентабельностью сотрудничества «Укрпочты» с ГИВЦ, о чем свидетельствует анализ экономической эффективности предоставления услуг, в частности, услуги по приему платежей по договору с ГИВЦ, проведенный «Укрпочтой» во второй половине 2016 года.

«Укрпочта» в третьем квартале 2016 года получила 11,8 млн грн чистого убытка против 14 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2015 года. В то же время предприятие увеличило доход по всем показателям операционной деятельности на 7,7% - до 1,09 млрд грн.

«Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпочта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.

Коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" формирует уведомления об оплате счетов по централизованному водоотводу горячей воды, централизованному снабжению холодной воды и водоотводу, а также содержанию домов и придомовых территорий в Киеве.