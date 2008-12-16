Цены на московские квартиры упадут на 20-60%

Бурные темпы роста рынка кредитования и приток капитала в России обусловили слишком быстрый рост цен на жилье в Москве и некоторых крупных городах страны, констатируют эксперты центра макроэкономических исследований Сбербанка России, сообщает Газета.Ру.

По данным специалистов банка, в связи с оттоком капитала и кредитным сжатием уже в ближайшее время в Москве и в целом по России может начаться быстрое падение цен на жилье. Причем серьезным фактором, влияющим на спад цен, станет замедление роста доходов населения, указывают специалисты.

«Построенные на основе регрессионных моделей прогнозные оценки показывают, что по своим масштабам возможное снижение цен в Москве в 2009 году может оказаться сопоставимым со снижением цен, наблюдавшимся в 1998-1999 годах», - говорится в исследовании.

При этом банк полагает, что «снижение цен по России в среднем будет гораздо меньше, чем в Москве. Основным каналом влияния кризиса на цены в России в целом будет его влияние на доходы населения, а не вызванный кризисом отток капитала».

По прогнозам аналитиков, при худшем варианте развития событий (стагнация ВВП, значительная девальвация рубля), общее снижение цен на московские квартиры в рублях составит на первичном рынке около 40% в рублях, в долларах - 60%. На вторичном рынке снижение цен будет не столь значительным - 25% в рублях и 50% в долларах.

При более мягком варианте (инфляция - около 11%, курс рубля к доллару - 30 руб./$1) прогнозируемое снижение цен в рублях в 2009 году на первичном и вторичном рынках составит 23,8% в рублях (32,1% в долларах) и 20,5% в рублях (29,1% в долларах) соответственно. Общее снижение составит около 34% в рублях и 46% в валюте на первичном рынке, а также 23,1% в рублях и 37,4% в валюте на вторичном рынке.