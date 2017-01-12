Киев продлил срок приема коммуналки со скидкой до 25 января – "Ощадбанк"

Киевские власти продлили срок приема коммунальных платежей в столице со скидкой до 25 января 2017 года по инициативе государственного "Ощадбанка".

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка, отмечая, что финучреждение ожидает значительного увеличения объемов коммунальных платежей в связи с временным прекращением их приема в отделениях "Укрпочты".

Как отмечается, "Ощадбанк" в штатном режиме обслуживает около половины платежей КП ГИВЦ, и в январе этот показатель может быть значительно превышен.

Учитывая ожидаемый рост платежей, свыше 50% отделений "Ощадбанка" в Киеве работают без обеденного перерыва и в субботу, а также есть отделения, работающие в воскресенье.

Банк напомнил, что все его клиенты могут воспользоваться дистанционными каналами оплаты коммунальных услуг в мобильном и интернет-банкинге, через сайты ГИВЦ и ЦКС, а также информационно-платежные терминалы "Ощадбанка".

"Ожидаем более ста тысяч новых плательщиков в отделениях. В среднем каждый из клиентов осуществляет 2-3 платежные операции, что значительно увеличит нагрузку на кассы "Ощадбанка". Мы сделаем все возможное, чтобы помочь в этой ситуации жителям Киева и обеспечить прием большего количества платежей", - сказано в сообщении.

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Обращаясь к клиентам, банк просит учитывать данные обстоятельства и с пониманием отнестись к дополнительной нагрузке на сотрудников отделений.

Как сообщал УНИАН, 11 января "Укрпочта" временно прекратила прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" в связи с нерентабельностью услуг.