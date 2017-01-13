В Киеве часть Теремков осталась без отопления

Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Киевэнерго».

В компании отметили, что специалисты в течение дня оперативно ликвидируют аварийное повреждение участка магистрального трубопровода.

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Отмечается, что повреждение магистрали диаметром 400 мм, которая была проложена в 1980 году и исчерпала свой 25-летний нормативный ресурс, произошло во время недавних сильных морозов. Коммунальщики поддерживали работу теплосистемы в холодные дни, а сейчас, когда температура воздуха повысилась и отключения теплосистемы, необходимое для проведения работ, является не таким критичным, начали ремонт.

«На время проведения ремонта, начиная с 8:00, теплоснабжение приостановлено для 60 потребителей по пр-ту Академика Глушкова, ул. Теремковской и Чабановской, Кольцевой дороге (30 жилых домов, 1 школа, 3 детских садика, 26 ведомственных домов)», - проинформировали в компании.

Вечером теплоснабжение обещают восстановить.