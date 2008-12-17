НБК вводит в эксплуатацию офисный центр в Киеве

ЗАО «Національна Будівельна Компанія» заявила о вводе в эксплуатацию четырехэтажного офисного центра в Киеве. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБК.

На данный момент в офисном центре (расположен на бульваре Кольцова, 14) заканчиваются работы по облицовке фасада и ведутся внутренние отделочные работы, но продажи площадей стартовали уже на этой неделе.

В НБК прогнозируют, что кризис, в данном случае, может только позитивно повлиять на спрос.

«Сейчас компаниям приходится оптимизировать свои затраты, и решающим фактором при выборе офиса становится соотношение цены и качества. Именно это и является главным преимуществом недвижимости НБК», - объяснил начальник отдела продаж НБК Дмитрий ШОСТЯ.

Но добавил, что оптимистические прогнозы относительно спроса касаются только достроенных зданий и тех, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.

«Бизнес не ждет, а многие предприниматели уже столкнулись с проблемой оплаты дорогой аренды офиса в центре», - сказал он.

Справка УНИАН. НБК традиционно предлагает инвесторам и покупателям качественную недвижимость в сочетании с демократичной ценой. За 4 года компания ввела в эксплуатацию 17 домов. Несмотря на кризис, НБК продолжает строительство многоквартирных жилых домов ЖК «Парковый» и ЖК «Троещина». На этапе введения в эксплуатацию находится 24-этажный дом в ЖК «Кристал-Оболонь».

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